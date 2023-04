EFTA vaheklipp: "Teleuurija"

Teleajakirjanik Teele-Kaja Kirjaniku juhtimisel uuriti, mis ikkagi on see salapärane reiting, mille järgi telesaateid hinnatakse.

Reitingu tõstmise nimel tuleb teletegijatel käia väljas vaatajaid püüdmas ja šokolaadi jagamas.

Tegelikult seisab reitingute taga Reitingu-Rein, kes on Mihkel Kärmase klassivend, kuna teada on, et "Pealtnägijat" keegi päriselt ei vaata.