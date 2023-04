Robert Linna Arved Haugi loomingust: üks lugu on ka mulle pühendatud

Linna tunnistas, et enne kontserdiks valmistumist oli ta oma vanaisa loominguga vaid põgusalt kursis. ERM-i lavale astub ta sel reedel koos Uku Suviste, Elina Martinsoni, Marten Kuninga ja Liisi Koiksoniga.

"Meie ühine elutee lõppes siis, kui mina olin alles väike poisike, aga nii palju, kui ma teda mäletan, oli ta väga musikaalne, elujõuline ja hästi positiivne inimene," kommenteeris Linna.

"Väidetakse, et ta olevat kirjutanud niipalju küll," vastas Linna küsimusele, kas Haugi sulest on tulnud umbes 400 lugu. Ta sõnas, et nemad langetasid oma etteasteks valiku umbes 200 loo seast. "Tutvumist on olnud palju ja tuleb kindlasti veel."

"Ma leidsin ühe väga laheda laulu nimega "Kodu", mida ma täna ka esitan – see jäi kuidagi pähe helisema," rääkis Linna Haugi loodud lemmiklaulust, mille teksti autor on Kalju Kass ja mille laulis omal ajal sisse Heli Lääts. "Internetist ei leidnud ma jälgegi. Meie üks korraldajatest, Toomas Lunge, helistas oma sõbrale Jaan Elgulale, kes muidugi teab kõiki laule, mis Eestis kunagi salvestatud on. Tema aitas välja," muigas Linna, lisades, et hea on juba unustusse vajunud lugusid meelde tuletada.

Linna tunnistas, et Haug jõudis oma eluajal ühe loo ka talle pühendada. "Ema lapsest saati laulis seda mulle kodus," meenutas muusik, et ema (Reet Linna –toim) kartis, et see laul läheb tal meelest ära. Ta lubas, et lugu tuleb ka õhtusel kontserdil esitlusele. "Ma olen lõpuks jõudnud sinnani, et laulan seda avalikkuse ees."