Haapsalu noored muutsid taaskasutatava materjali moeks

Haapsalu noorte huvikeskuse kunstistuudio eestvedaja Tiiu Randmann-Mihkla kutsus noori juhendama moedisainer Karl-Christoph Rebase, kelle töötoas pandi üheskoos fantaasia lendama. Taaskasutatud materjalidest teosed olid väga eriilmelised ulatudes parukatest kuni kleitide ja särkideni. Noored otsisid inspiratsiooni kõikjalt, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Ma nägin ühte kotti, mis oli täis tikkimise mulineesid ja kuna need olid eraldi juppidest, siis ma otsustasin, et oleks väga huvitav kasutada neid ja ühte triiksärki, mille Karl-Christoph sinna tõi," ütles töötoas osalenud Ann.

Mattias tegi töötoa raames valmis peakatte ja õlakaunistused. "Ma kasutasin punast nööri ja ma kasutasin pappi ja musta kleepkile," ütles Mattias.

Neljapäeval sai noorte looming fotograaf Vendo Jugapuu poolt kultuurikeskuse fuajees fotosessiooni käigus ajalukku jäädvustatud. Moedisainer Karl-Christoph Rebane ütles, et tema jaoks oli see esimene kord töötuba juhendada ning noorte teosed üllatasid teda.

"Kui ma tulin teisel päeval kohale, kui nad olid natuke ise saanud teha ja ma nägin, kui eksperimentaalselt ja innovaatiliselt need noored olid lähenenud, siis minul oli täiesti sõnatu olukord. Ma ei oodanud, et nii noored oskavad juba nii kõnekalt luua midagi või midagi mis on nii kontseptuaalne," sõnas Rebane.

Haapsalu noorte moeloomingut saab laiem publik uudistada mai alguses linna kultuurikeskuses avataval näitusel.