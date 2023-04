EFTA auhinnad valmivad 3D-printeri abil

Juba sel reedel tublide laureaatide riiulitele jõudvad auhinnad valmivad sel aastal 3D-printeri abil. Auhind on insipreeritud EFTA enda logost ning lõpptulemuseni jõudmisele eelnes mitu nädalat ideede põrgatamist.

"Masina jaoks ei ole see väljakutse, masina jaoks on see võrdlemisi lihtne. See, mis enne masinat toimub, on tihtipeale väljakutse ehk siis välja mõelda, et masina jaoks oleks see juba lihtne," kommenteeris 3D max disainer Reigo Salu.