Jamie Foxx viidi filmivõtetelt terviserikke tõttu haiglasse

Foxx oli parasjagu USA-s Atlanta linnas koos näitlejanna Cameron Diaziga filmi "Back In Action" võtetel, kui tekkis ootamatu terviserike. Foxxi tütar Corinne Fox kinnitas tuntud näitleja haiglasse sattumisest päev pärast vahejuhtumit.

"Tahtsime perega jagada, et mu isa, Jamie Foxx koges täna (teisipäeval – toim) meditsiinilist tüsistust," postitas Foxxi tütar Corinne Fox sotsiaalmeediasse. "Õnneks on ta tänu kiirele reageerimisele ja hooldusele juba paranemas."

"Me teame, kui armastatud ta on," lausus Corinne, lisades, et hindab kõrgelt fännide tuge ja häid soove.

Jamie Foxxi meditsiinilise tüsistuse täpsemat kirjeldust ei avalikustatud.

"Back In Action" on Diazi esimene filmiroll pärast kaheksa-aastast näitlemispausi ning just Foxx oli see, kes veenis näitlejannat tagasi filmimaailma tulema. Uue filmi näol on tegemist komöödiaga, mis esilinastub Netflixis.