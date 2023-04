Koolitantsu galerii: Tallinna ja Harjumaa tantsijad kogunesid Paides

Peakorraldaja Raido Bergsteini sõnul oli Tallinna ja Harjumaa piirkondlikul tantsupäeval laval palju erinevaid stiili- ja žanrinäiteid kuni rahvatantsu ning sürrealistilike etenduskunstide võtete ja kaasaegse tsirkuseni.

Festivali kunstiline juht Teet Kask tõi esile, et tantsudesse ei tohiks seada raskeid tehnilisi trikke, mille esitamiseks noored tantsijad veel valmis ei ole. "Traumade oht on selleks liiga suur. Tehnilised väljakutsed jäägu proovisaali ning lavale tooge iga tantsija seisukohast tehniliselt hästi omandatud tantsud, nii et noored saaks laval tantsimisele ja tantsitava sisule keskenduda."

Nii Kask kui ka teine kunstiline juht, Eliisa Sirelpuu tõid veel esile laste jumestuse teema. Mõlemad märkisid tantsude kokkuvõtteks, et loomulik lavagrimm mõjub laste puhul palju paremini kui täiskavasvanud artistide põhimõtete järgi jumestatud noored. "Kui see on osa esitatavast karakterist ja toetab jutustatavat lugu, siis see sobib. Kui mitte, on laval ebaloomulikult mõjuvad veripunaste huulte, tugevalt toonitud silmade ja kunstripsmetega lapsed," ütles Kask teema lõpetuseks.

"Tallinn ja Harjumaa moodustavad festivali kõige suurema piirkonna ning paistavad silma sellega, et seda piirkonda köidab väga vormimäng. Laval oli võrreldes teiste piirkondadega vähe loo jutustamist. Väga palju on häid näiteid sellest, kuidas tehnika ja sisu moodustavad tantsijate tasemele vastava hea terviku, kuid üksikutel kordadel oleks oluline juhendajatel veel läbi mõelda, kas tantsijate võimekus ja vanus vastavad valitud väljendusviisidele," lisas peakorraldaja Raido Bergstein.

Iga piirkondliku tantsupäeva kontserdi lõpul kuulutab oma eripreemia välja Eesti Noorte Tantsu Ühingu tantsukoolituse läbinud noortežürii.

ENTÜ noortežürii eripreemiad pälvisid:

Ühine tunnetus ja kaasahaarav esitus – Stuudio dotE tantsukool tantsuga "Motitajad", autorid Kati Ly Koit, Kadi Aare ja tantsijad

Kutse tantsule! – Tantsuansambel Lee tantsuga "Lõpp hea", autor ja juhendaja Maria Uppin-Sarv

Festivali Koolitants 2023 lõppkontserdid toimuvad 7. mail Ugala teatris, kus osalevad lisaks valitud tantsudele ka Šotimaa noorte tantsukompanii ning Koolitantsu Kompanii 12. lennu solistid koos külalistega.