Trad.Attack!: me ei pea enam kellelegi midagi tõestama

Trad.Attack!-il on seljataga neli väljamüüdud albumiesitluse kontserti. "Terevisioonis" rääkisid trio liikmed Sandra ja Jalmar Vabarna ning Tõnu Tulbi, kuhu ansambel praeguseks hetkeks jõudnud on.

"Tore on lihtsalt see, et praegu tullakse uue asja pärast kokku," kommenteeris Jalmar Vabarna bändi käimasolevat Eesti-sisest kontserttuuri. "Väga tore, et ka Narvas on meie vastu huvi," rääkis Sandra Vabarna. "Eriti meeldivad meile need kauged kohad, kuhu muidu ei satu," lisas ta, sõnades, et vahet ei ole, kas kontsert toimub Tartus ERM-is või Järvakandi kultuurihallis, endast antakse alati 100 protsenti.

"Ühes intervjuus küsiti, mis on hea live'i saladus ja see ongi nii, et meie paneme 100 protsenti ja siis publik vastab samaga ning kokku saab 200," arvas ansambli kolmas liige Tõnu Tulbi. Jalmar lisas, et tema laulab live'idel mõne loo isegi araabia keeles.

"Ma arvan, et praegu oleme jõudnud sinnamaani, et me ei pea enam kellelegi midagi tõestama," vastas Tulbi küsimusele, kuhu bänd praeguseks hetkeks jõudnud on. Ta selgitas, et bänd on küll algusest peale teadnud, millist muusikat nad luua tahavad, ent artistidel on algusaastatel ikkagi rohkem pinget peal. Esimese albumiga tutvustatakse ennast, teisega näidatakse, milleks suutelised ollakse ning kolmandaga tõestatakse, et bänd on jätkusuutlik. "Me oleme jõudnud juba viiendani," lisas Tulbi.

"Oleme aru saanud, et niikuinii on neid, kellele meeldib ja niikuinii on neid, kellele ei meeldi," arvas Jalmar lõpetuseks.