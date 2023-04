"Harry Potteri" uus suurejooneline seriaal sai kinnituse

"Harry Potteri" ülipopulaarse raamatusaaga järgi valmib peagi uus seriaal Warner Bros. Discovery käe all, mis on plaanitud kestma kümme aastat.

Möödunud kolmapäeval, 12. aprillil teatas Warner Bros Discovery tegevjuht David Zaslav, et "Harry Potterist" tehakse uus seriaal, mida saab näha voogedastusplatvormil Max (HBO Max). Sarja sisu luuakse "Harry Potteri" seitsme raamatu järgi, mis ilmusid vahemikus 1997–2007.

Warner Bros lubas ka, et uus seriaal tehakse "Harry Potteri" filmidega sarnaselt efektne ning see luuakse suure hoole ja armastusega.

"Seriaalis on uued näitlejad, kes juhivad uut fännide põlvkonda, see on täis fantastilisi detaile, armastatud tegelasi ja dramaatilisi kohti, mida "Harry Potteri" fännid on üle 25 aasta armastanud," tutvustas Zaslav.

"Harry Potteri" raamatusaaga autor J. K. Rowling asub värskes seriaalis peaprodutsendi rolli. Ta sõnas, uue koostööprojektiga säilib "Harry Potteri" terviklik lugu, mis on tema jaoks väga tähtis.

Uue sarja režissöörid, stsenaristid ja osatäitjad pole veel teada.