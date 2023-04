Ilmus esimene treiler sarjast "The Penguin" peaosas Colin Farreliga

"The Penguin" on spin-off-sari "Batmanist" ning selle süžee pöörleb Colin Farrelli "Batmani" tegelaskuju ümber, kirjeldades rolli päritolu.

"The Penguini" poolteise minuti pikkune treiler loob "Batmani" filmist tuntud Gotham Cityle sarnase sünge meeleolu ning viitab dramaatilistele ja pingelistele stseenidele tegelaskujude vahel.

Nii "Batmani" kui ka "The Penguini" režissöör on Matt Reeves. Uue lühisarja stsenarist on Lauren LeFranc ning kaasprodutsendid Farrell, Dylan Clark, Bill Carraro ja Craig Zobel.

Lühisari "The Penguin" koosneb kaheksast osast ja see ilmub 2024. aastal.