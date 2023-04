Peeter Tammearu: järjejutte lugedes liiguvad varbad ka kaasa

Raadioteater tunnustas oma 95. sünnipäeval näitlejapreemiaga Peeter Tammearu, kellega koostöös on kuulajateni jõudnud hulk järjejutte. "Ringvaatele" antud intervjuus ütles näitleja, et kuigi raadios näideldes ei ole ta visuaalselt publikule näha, on ta siiski kogu keha ja hingega rollis.

"Järjejuttu lugedes liiguvad varbad ka," nentis ta ning lisas, et mikrofoni taga olemine ei erine tema jaoks laval olemisest. "Seal mikrofoni taga elad seda kõike sama moodi läbi nagu laval," selgitas ta.

Tammearu tõdes, et kuigi ta ise suur järjejuttude kuulaja ei ole, on tema tutvusringkonnas inimesi, kelle jaoks on nende kuulamine osa päevast. "Hea sõber ja kolleeg Elmo Nüganen ütleb alati, et ta kuulas mind," tõi ta välja.

Muu hulgas kiitsid Raadioteatri töötajad Tammearu oskust kirjanike kirjastiili tajuda. "Eks iga tekst annab midagi ette," sõnas ta.

Tänasel päeval tegutseb Tammearu vabakutselise näitlejana. Ta märkis, et ise ta ennast teatritele ja lavastajatele pakkumas ei käi, vaid tööd tulevad ise temani. "Ega see kerge ei ole, vabakutselised armastavad rohkem mängida, palgalised näitlejad armastavad rohkem proove teha," nentis ta.