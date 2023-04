Saara Pius: tahtsin näha, kes on nõus pärast Niinemetsa EFTA galat juhtima

Näitleja Saara Pius juhib reedel, 14. aprillil toimuvat EFTA galat koos Franz Malmsteniga. Pius sõnas Raadio 2 hommikuprogrammis, et pakkumine saatejuhi kohale tuli talle ootamatult ning ta võttis aega, et see lõpuks kinnitada.

"Eesti Laul on tema kanda ja ta on EFTA-sid teinud mitmeid aastaid. Ta ütles, et võtab puhkust, las keegi teine teeb," kommenteeris Pius, miks tema sõber ja ühtlasi ka naaber Tõnis Niinemets ei soovinud sel aastal taas EFTA galat juhtida.

"Ma hakkasin kõva häälega naerma ja ütlesin, et tahan näha, kes on nõus pärast Tõnis Niinemetsa selle töö vastu võtma," muigas Pius. "Järgmine hetk tuli kõne mulle."

"Kallis abikaasa anus kodus mitmeid kordi, et palun ära tee seda, see on hukatus / .../ niikuinii kellelegi ei meeldi," lisas näitleja rõõmsalt, et abikaasa kartis, et võib-olla ei jää ta oma etteastega rahule. Pius otsustas aga pakkumise nimme vastu võtta. "Mul lõi silm särama ja ma olen tegelikult alati unistanud sellise suure gala juhtimisest."

"Ta on ka üsna külma kõhuga," kinnitas Pius, et kaassaatejuht Franz Malmsten ei tunne oma etteaste eel ülemäära suurt muret. "Me teeme omamoodi, just," nõustus ta hommikuprogrammi saatejuhtidega.