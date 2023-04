Alanud talgukevad kutsub kortermajade keldreid korda tegema

11. aprillil kuulutati talgukevad ametlikult avatuks. "Teeme ära" talgupäeva eestvedaja Henrik Raave ja Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Janika Usin rääkisid, miks on sel aastal just kortermajade keldrite kordategemine fookusesse võetud.

"Eilse päeva jooksul lisandus meile ligi 300 talgutööd kaardile," tutvustas Raave, et huvi talgute vastu on suur. "Kevad on käes ja inimesed on ärganud. Tahetakse välja tulla, tahetakse koos asju teha."

"Eestis on kümneid tuhandeid korterelamuid ja nende keldrid on üsna korrast ära – nagu need olid kuskil 1980-1990-ndatel," rääkis talgupäeva eestveda, et just seetõttu on võetud sel aastal fookusesse korterelamute keldrite kordategemine. "Käisin eile Kunderi tänaval ühes keldris ja see on täpselt samasugune. Poolte bokside uksed on lahti, pooled on kola täis," tõi ta näite.

"Eks see pilt on väga kirju: on väga korras keldreid ja on selliseid, kus uksest kaugemale ei saagi," kirjeldas Usin.

"Meie üleskutse on vähendada keldrites tuleohtu," rääkis Usin, lisades, et teine eesmärk on muuta keldrid hästi ligipääsetavateks varjepaikadeks, kui mõni hädaolukord peaks tekkima. "Et saaks lihtsalt, ilma igasuguste barrikaadide ületamiseta keldritesse minna," selgitas ta. "Ja kui kelder on juba korras, siis saab sinna ka hädaolukorraks varusid koguda."

"Kuna sel aastal on noorte laulu- ja tantsupidu, siis me mõtlesime oma tiimiga, et võiksime teha midagi selleks, et peo ajaks oleks kooliaiast pärjamaterjali võtta," tutvustas Raave teistki tänavust ettevõtmist talgute raames.

"Oleme valmis kooliperedele saatma priske lilleniitude seemnepaki ning koolipere ülesanne on minna lastega välja aeda, kaevata mõned ruutmeetrid kevadist mulda üles ja need seemned sinna istutada," lisas ta.

"Teeme ära" talgupäev toimub 6. mail.