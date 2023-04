"Selge pildi" kolmas hooaeg keskendub vaimse tervise probleemide ennetamisele

"Selge pildi" kolmanda hooaja teemad käsitlevad inimest läbi elukaare ning siduvaks sõnaks on enesehool, millel on suur mõju vaimsete probleemide ennetusele. Lapsed, noored ja eakad – kuidas nad tegelikult hakkama saavad? Kuidas töökeskkond ja linnaruum meie vaimset tervist mõjutavad? Millised on tõenduspõhised enesehooleoskused, mida igaüks võiks omandada?

Kaheksaosalises saatesarjas saavad sõna paljud eksperdid, sealhulgas inimarengu aruande peatoimetaja Merike Sisask. Sarnaselt eelmistele hooaegadele jagavad enda kogemuslugusid avameelselt nii avalikkusele vähemtuntud inimesed kui ka silmapaistvad eestlased erinevatelt elualadelt, teiste seas näiteks peaminister Kaja Kallas, muusik Inger, laulja ja lauluõpetaja Ithaka Maria Rahula jpt.

Avasaates keskmes on edu hind ja selle laastav mõju vaimsele tervisele. Kust tuleb surve üha rohkem saavutada ja kuidas edu otsides ise terveks jääda? Oma edulugusid jagavad Triin Kask, Loore Aaslav-Kaasik ja Ragnar Klavan.

"Selge pilt" alustab ETV-s esmaspäeval kell 20. Saatejuht on Kadi Jaanisoo-Kuld, režissöör Märten Vaher, toimetaja Marit Valk, produtsent Egle Beek.

Saatesarja kaks esimest hooaega on vaadatavad Jupiteris.