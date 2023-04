1. juunil leiab aset kümnes Pardiralli

Pardiralli on Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu algatatud vannipartide võiduujumine, mille eesmärgiks on tõsta teadlikkust vähihaigete laste ja nende vanemate olukorrast ning kutsuda inimesi ja ettevõtteid neid toetama. Tänavu läheb juubeliralli starti 17 000 vanniparti.

"Seekordne Pardiralli toimub juba kümnendat korda. Peame igapäevaselt mõtlema sellele, kuidas aidata täna ja homme lapsi ning peresid, kes on raskes võitluses kurja haigusega. Samas on sünnipäeva-aastal põhjust vaadata ajas tagasi ja mõelda nendele lastele, kes on heade annetajate abiga saanud lootust ja võimaluse terveneda ning kes täna on juba lapseeast välja kasvanud," ütles Luive Merilai, Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu tugiisik.

"2022. aastal Pardiralliga koguti 376 578 eurot, mis oli laste ja nende perede toetuseks juba sügiseks tervenisti kasutusse läinud, sest meieni jõudsid äärmiselt raske ja kurva sisuga abipalved. Pardiralliga loome üheskoos lootust, mis annab lisajõudu võidelda," lisas Merilai.

Pardiralli on viimasel kolmel aastal toimunud traditsioonilise ühispeo asemel Kadriorus ETV otseülekandena. Ka sel aastal teeb ETV Pardirallist otseülekande.

Kolmapäevast on internetilehel www.pardiralli.ee võimalik annetust tehes soetada endale, oma perele, sõpradele või ettevõtete töötajatele rallipartide numbreid. Pardiralli eesmärk on kindlustada kõikidele raske haigusega võitlevatele lastele hädavajalik ravi ja vajalikud tugiteenused: psühholoogiline tugi, eripedagoogika, füsioteraapia või muu laste või nende pere jaoks vajalik teenus.