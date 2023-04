Haldi ja Sibyl Vane'i koostöös ilmus uustöötlus loost "I Want You"

Kolmapäeval, 12. aprillil ilmus muusiku Haldi uustöötlus Pärnu alternatiivroki bändi Sibyl Vane loost "I Want You". Värskelt ilmunud palas löövad kaasa lisaks Haldile Sibyl Vane'i liikmed Helena Randlaht ja Heiko Leesment.

"Minu jaoks on selle loo sünni taga sõprus. Spontaanselt reisin Sibyl Vane'iga kogu nende sügisese albumituuri kaasa ning pärast tuuri lõppu jäi mulle kõrvu kõlama just lugu "I Want You", mis mind hommikust õhtuni igal pool saatis," meenutas Haldi.

"Ühel hetkel võtsin kätte pilli ja katsetasin oma lõbuks seda lugu seada ja salvestada. Olles esimese katsetusega algfaasis saatsin sõpradele Sibyl Vane'ist pisikese klipi, kellele see väga meeldis ja arenes välja mõte see laul ka just sellisel kujul avaldada," lisas ta.

Loo on arranžeerinud, salvestanud ja miksinud Haldi ise. Lisaks Haldi enda vokaalidele, kitarri- ning klahvpillipartiidele laulab ja mängib kitarri loos Helena Randlaht Sibyl Vane'ist. "I Want You" uues versioonis kõlava bassipartii mänginud Heiko Leesmenti sõnul liigutas bändile saadetud demo neid juba esimesel kuulamisel.

"Oleme Haldi tegemistele palavalt kaasa elanud juba mõnda aega ja eelmisel aastal kutsusime ta endaga koos esinema Pärnu naiste tugikeskuse toetuseks avaldatud kontsertalbumi esitlusele. Sealt sai alguse ka tihedam läbikäimine, mis lõpuks päädis koos salvestamisega. Haldi on teinud imeilusa töötluse meie loost ning see on meie jaoks väga suur kompliment," rääkis Leesment.

Haldi on muusik ja laululooja, kelle viimase aja tegemistest on suurimat tähelepanu saanud tema poolt välja antud kogumik Marju Marynel Kuudi loomingu töötlustest. Lisaks on Haldi välja andnud kaks albumit ja tema omaloominguline pala "Raba" on kõlanud 2019. aasta tantsupeo repertuaaris.