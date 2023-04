Rahvarõivameister: tööd kuhjuvad tantsupeo-eelsesse aega

"Üldiselt tekivad enne tantsupidu järjekorrad, sest meistreid on vähe ja tööd kuhjuvad just peo-eelsesse aega. Päris palju tehakse ka ise ja õpitakse kursustel," rääkis Randmaa rahvarõivaste valmistamisest, lisades, et need on tänapäeval popid ja ka rõivaste isevalmistamine on popp.

Stuudiosse oli kutsutud ka modell, Pakri neiu Eva, kes demonstreeris, kuidas võiks rahvarõivad kombineerida ning kuidas mitte.

"Puuehted on ülearu – puit ei ole olnud pidulik ehtematerjal," kommenteeris Randmaa Eva rõivastust, lisades, et hõbedast ja klaasist valmistatud ehted sobivad eesti rahvarõivaste juurde paremini.

"Võiks varuda endale mitu musta kingapaari, mitte panna tenniseid ja lahtiseid rihmikuid," rääkis Randmaa sobilikest jalanõudest. Ta kinnitas ka, et neiud ei kanna rahvarõivastega tanu – see on paslik hoopis abielunaistele.

Randmaa sõnul kannavad eestlased rahvarõivaid aina paremini ning hästi kannavad rõivaid just need inimesed, kes mõtlevad nende sisule.

XIII noorte laulu- ja tantsupidu toimub 30. juunist 2. juulini Tallinnas.