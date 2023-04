Sume festivalil astuvad üles Tom Odell, Elderbrook, Nublu jpt

Sume festivali tänavused peaesinejad on Suurbritannia artistid Tom Odell ja Elderbrook. Kodumaiseted artistidest astuvad lavale näiteks Nublu, Rita Ray ja Lexsoul Dancemachine.

Laulja, laulukirjutaja ja pianist Tom Odell sai laiema tuntuse osaliseks 2013. aastal, kui ilmus tema debüütalbum "Long Way Down". Tom Odelli loomingut on iseloomustatud kui sügavat ning emotsionaalset muusikat hingele. Tema üks menukaimatest singlitest on "Another Love", mis samuti debüütalbumilt pärineb. Viimati tõusis laul taaskord muusikaedetabelitesse pärast sõjategevuse algust Ukrainas, kui seda sotsiaalmeedias palju jagati.

Laulja, laulukirjutaja ja elektroonilise muusika produtsendi Elderbrooki (Alexander Kotzi) karjäär sai alguse 2015. aastal, kui tema esimene lühialbum ilmus. Elderbrooki kõige tähelepanuväärsemaks looks on "Cola" (koostöös CamelPhatiga), mis pälvis 2018. aasta Grammydel nominatsiooni tantsumuusika kategoorias.

Kodumaistest artistidest astuvad Sume festivalil publiku ette Rita Ray, Nublu, Lexsoul Dancemachine, Anett, Gram-Of-Fun, Meelik, Eik, Funk Embassy, Maris Pihlap, Silky Steps, Yasmyn ja üritustesarja Tiksi DJ-d. Festivalil on kokku kaks lava: pealava ja B-lava.

Festivalikorraldajate sõnul soovivad nad tänavu panna rõhku lisaks muusikale ja kunstile ka erinevatele maitseelamustele – festivalil on esindatud kergemad ja toekamad taimetoidud, suupisted suviseks piknikuks, suuremad grilltoiduapmsud ning rikkalik kondiitri- ja magusatoodete valik.

Sume festival toimub 29.-30. juulini Tallinnas Kadrioru pargis.