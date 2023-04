Maian avaldas singli "Best Friend"

Maian avaldas kolmapäeval uue singli "Best Friend". Loo sõnad ja muusika on Maiani originaallooming, loo produtseeris DJ Rudd Lätist.

"Best Friend"' räägib täpselt sellest, mida loos kuulda on, kuid on natuke krutskit täis, samas veidi pettunud alatoonil, selgitas Maian.

"See räägib minust ja mu parimast sõbrast, kellele siis selle loo kirjutasin. Ja laulsin seal sellest, mida mina tahtsin, et tema tunneks, sest mina ju tundsin end nii," jätkas ta.

"Samas nendin siiski loo lõpus, et olen tegelikult lihtsalt saanud haiget, kallis on ta mulle ikka as a friend ja minu trots on vaid vanuseline iseärasus. Ta on mu parim sõber ja I never got with his best friend btw."

Maian tunneb ennast mugavalt mitmes keeleruumis. Ka see lugu on pooleldi ingliskeelne.

Maian avaldas uue singli "Best Friend". Autor/allikas: Martti Sepp

"Esiteks on maailm suur ja lai, teiseks oli see lugu alguses ingliskeelne klaveripala ja kolmandaks, Imma do your best friend ei kõla lihtsalt eesti keeles nii hästi. Ja see on ka hea vaheldus kõrvale ja väike järelhüüe minu muusikalistele algusaastatele, kus hakkasin siira ja avatud südamega enda arvates Eestist Hollywoodi marssima oma verivärskelt debüteerinud loominguga. Samas, dream big!" selgitab maailmakodanik Maian.

Video autor on Hindrek Maasik. Visuaalis kehastab meespoolt modell Erik Vent.

Maian Lomp sai tuntuks 2017. aastal Eesti Laulul, kus jäi koos Karl-Kristjan Kingiga looga "Have You Now" neljandaks. Pärast seda sõlmis Maian lepingu Universal Musicuga ja andis välja kaks ingliskeelset singlit – "Say it First" ja "Scissors". Edasi tuli juba eestikeelne looming – singlid "Sinise leegiga" ja "Palava pudru".

Eelmise aasta sügisel naasis Maian suurema avalikkuse ette latiinolooga "Papi", jätkates sama stiili ka oma viimaste singlitega "Seotud" ja "Fuego", millest viimasel tegi kaasa ka räpipundist 5Miinust tuttav Kohver. 2022. aastal võttis Maian osa Eesti Laulu konkursist looga "Meeletu"