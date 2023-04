Siiri Sisask: ma olen lihtsalt niivõrd erak

Siiri Sisask sõnas "Vikerhommikus", et iga artist peaks tunnetama, millal avalikkuse ees suuremal määral figureerida ja millal rohkem omaette olla, et publik temast ära ei väsiks.

Taas teleekraanile jõudnud muusikasaade "Laula mu laulu" toob vaatajate ette pikalt varju hoidnud Siiri Sisaski. Muusik tunnistas, et talle on saates osalemist varasemaltki pakutud, kuid siis on ta selle tagasi lükanud. "Võib-olla sellepärast, et ma tundsin, et ma polnud selleks veel valmis, sest tegelikult iga saade toob meeletult reklaami," viitas Sisask sellele, et ta ei soovi liigset tähelepanu.

"Iga artist peaks tunnetama oma teed pikas perspektiivis," jätkas Sisask, et avaliku elu tegelasena ei tasu ka korraga liiga palju projekte ette võtta. "Lõpuks on niimoodi, et publik on sinust väsinud."

"Loos tuleb leida oma keel, oma tunnetus – see on mulle tähtis," rääkis Sisask, et ta katsetas saates "Laula mu laulu" eri lugudega eri esitusviise, et näha, kus tema jaoks laul elama hakkab. "See eeldab ikkagi kodust tööd ja süvenemist," sõnas ta, lisades, et tal on vanusega tekkinud tunnetus enese selgroost, mille tulemusel oskab ta teiste lugusid paremini omanäoliseks muuta.

"Mul on selline tunne, et ma ei kuulugi eesti muusikamaastikus kuhugi. Ma olen mingis omas mustris ja ma üldse ei tea, kuidas ma inimesena teistele muusikutele võiksin mõjuda," mõtiskles Sisask. "Ma olen lihtsalt niivõrd erak."