Tarmo Tiisler sarjast "Legend eluajal": muidugi on seal natukene mind

Sarja stsenarist Martin Algus tunnistas, et idee sporditoimetuse tegemistest saade kirjutada esialgu hirmutas teda. "See kõik oli minu jaoks tegelikult tundmatu maa," nentis ta.

Selleks, et sporditoimetuses toimuvast paremini aru saada, võttis Algus ühendust Tarmo Tiisleriga ja pakkus ennast talle töövarjuks. Stsenarist selgitas, et esimese töövarjupäeva veetis ta Tiisleriga stuudios, kus nad omavahel pikalt vestlesid.

"Ta avas mulle igasuguseid erinevaid tahke, mis selle tööga kaasnevad. Ta ei rääkinud eraelulisi detaile ühestki inimesest, aga ta rääkis mulle midagi olulisemat, mis puudutab selle töö hingelist ja sügavamat poolt. Ta avas mulle selle ukse ja mina muudkui kirjutasin ja klõbistasin kõrval," meenutas ta.

Algus sõnas, et Tiisleri juttu kuulates mõistis ta, mida üldse tähendab sellises kohas töötada. "Mida tähendab, kui punane tuluke läheb põlema ja algab otsesaade."

Teisel töövarjupäeval läks Algus koos Tiisleriga jalgpalliplatsi äärde, kus stsenarist nägi, kuidas spordireporter kaamera ees töötab. "See energia ja tuhin, kõik mu silme ees, see on võrratu ja inspireeris tohutult," kirjeldas ta.

ERR-i legendaarne sporditoimetaja Tarmo Tiisler nentis, et sarja vaadates tundis ta seal ka natukene ennast ära. "Janek Joosti kehastatud tegelane oli selline suht lontu, ma olen ka tegelikult üldiselt suhteliselt lontu. Võib-olla on minust jäänud mingisugune kuvand, aga tegelikult olen ma suhteliselt mömm."

Seda, et sarja peategelane Ervin, keda kehastab Janek Joost, on kõige rohkem mõjutatud Tarmo Tiislerist, kinnitas ka Algus. "Ta tegeleb selle sama hingelise osaga, mida ma Tarmolt teada sain. See on selles mõttes üks kõige suuremaid asju, mis karakteris üldse olla võib. Aga samas väliselt mingite detailide poolest on ta kaugemal kui mõni teine karakter mõnest mõjutajast."

Armastatud sporditoimetaja Aet Süvari sõnas, et sarja vaadates tekkis äratundmine ruumidest, kus toimuv üles võeti. "Muidu on nii, et see elu, mida nad seal sarjas elavad, on teistsugune. Meie teeme palju rohkem tööd," tõi ta välja.

Süvari märkis, et enamasti koosneb sporditoimetajate päev kaadritagusest tööst, mis ei ole üldse nii ilus ja glamuurne kui telekast tundub, sest palju istutakse arvuti taga või külmetatakse staadioni ääres. "Seda ei olnud üldse, ma ei näinud kedagi kuskil külmetamas. Siis ma tundsin natukene kadedust, ma tahaks ka nii elada," naljatles ta.

Tiisler tunnistas, et on väga palju mõelnud sellele, mida ta teeks, kui ta ühel hetkel tele- ja raadiotööd teha ei saaks. "Ma reaalselt ei tea, kuidas ma selleta hakkama saan," lausus ta.

"Muidugi on aeg-ajalt tore mitu päeva järjest nii olla, et sa ei ole eetris. See kuidagi puhastab, see teeb sind teiseks inimeseks, sa puutud selle teise ja hoopis olulisema maailmaga kokku, kui on see telemaailma. Aga siis ma hakkan igatsema. Siis ma hakkan igatsema seda prožektorit ja mingisugust adrenaliini, mis tuleb sellest, kui sa otse-eeterisse lähed. Ma ei tea, kuidas ma hakkama saan, kui seda ei ole, ma tõesti ei tea," lausus Tiisler.

ERR-i sporditoimetuse juhi Rivo Saarna sõnul on päriselt toimetav sporditoimetus sama ühtehoidev kui see, millele tele-ekraani vahendusel kaasa elada sai. "Kõik toetavad kõiki ja ma arvan, et see on selle toimetuse järjepidevus ja tugevus. Vanemad olijad toetavad nooremaid ja kui üks ei jõua, siis teeb teine," kiitis ta.