Galerii: Koolitants jõudis piirkondlike tantsupäevadega Paidesse

Koolitantsul on selleks aastaks juba toimunud maakondlikud tantsupäevad, kus osalenud tantsudest valisid tantsupäevade žürii liikmedvälja umbes pooled tantsud. Kokku toimub neli piirkondlikku tantsupäeva koos kaheksa kontserdiga.

Festivali Koolitants 2023 kunstilised juhid on Eliisa Sirelpuu ja Teet Kask, kes valivad lõppkontsertidel osalevad tantsud välja peale kõikide piirkondlike tantsupäevade toimumist. Valituks osutunud tantsudest loovad Sirelpuu ja Kask tervikliku lõppkontserdi, kus osalevad lisaks valitud tantsudele ka Šotimaa noorte tantsukompanii ning Koolitantsu Kompanii 12. lennu solistid koos külalistega.

Eliisa Sirelpuu sõnul jäi kahe kontserdi põhjal silma, et tantsudes kasutatakse palju sarnaseid staatilisi elemente, näiteks sildasid ja spagaate, mille kasutamisel ei ole tantsu sisulisel edasiandmisel väga suurt rolli. "Samas oli jällegi tantse, kus lavalt paistis mõtestatud teema ning tantsijad teadsid ja mõistsid, mida ja miks nad laval tantsivad."

Teet Kask lisas, et üldine mulje on tore ning piirkonna tantsudes nauditakse laval liikumisest tulenevat energiat. Samas jagus ka teisel kunstilisel juhil juhendajatele kriitilisi noote.

"Palju jäi silma sportlike sooritusele suunatud võtete kasutamist ning need ei ole tihti piisavalt hästi tantsulisse liikumisse integreeritud, et kõnetavaks esituseks muutuda. Arusaamine, kust jookseb piir sportliku ja tantsulise liikumise vahel, on oluline, et tantsu sõnum jõuaks ka noorte tantsijate esitusse ning publikuni," lausus Kask.

Piirkondlike tantsupäevade kontsertide lõpuosas astub lavale ka üleriigilise Koolitantsu Kompanii 13. lend koreograaf Eliisa Sirelpuu uuslavastusega "Läbi/kukkumine", kus astuvad üles Anett Leesment, Kadi Krikmann, Kelli Katriin Grünvald, Mirt Marleen Pevkur, Saara Lotta Krusell ja Ööle Lilleorg.

Tantsupäevade kontserte juhatab laulja ja laulukirjutaja Kelly Vask.

Iga piirkondliku tantsupäeva kontserdi lõpus kuulutavad oma eripreemia välja Eesti Noorte Tantsu Ühingu tantsukoolituse läbinud noortežürii. Noorte poolt tunnustatud tantsud esinevad samuti lõppkontsertidel.

ENTÜ noortežürii eripreemiad pälvisid:

Tantsijate esiletoomine läbi mängulise koostöö – Tantsukool Cestants tantsuga "Tsuhh-Tsuhh ja Ratataa", autorid ja juhendajad Karoli Jõelaid ja Kerli Pamberg-Mägi

Võbinaid tekitav esitus ja huvitav teemakäsitlus – Paide Hammerbecki Põhikooli 9.b tantsuga "Unehalvatus", autor Karmen Danjuk

Festivali Koolitants 2023 lõppkontserdid toimuvad sel aastal 7. mail Ugala teatris.