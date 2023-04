Loomaaiast riigikokku suundunud Tiit Maran: see oli väga raske otsus

Põhjuseid, miks ta otsustas loomaaia jätta ja riigikokku minna, oli Marani sõnul mitu. Ühe peamise põhjusena tõi ta välja teatava ammendatuse tekkimise.

"Ühel hetkel pead otsustama, kas lõpetad siis, kui oled veel tegev, või lased endal väsinud kestaks vaibuda," sõnas ta. "See oli väga raske otsus."

Maran lausus, et riigikogus on tal hea võimalus keskkonda puudutavate küsimustega edasi tegeleda. "Mulle lihtsalt tundub, et riigikogu kontekstis on vaja sellist ökoloogilist mõõdet juurde, seda on seal ääretult vähe," lausus ta.

Rõivas, kes on varem muusikuna tegutsenud, rääkis, et tööalane fookus läheb tal nüüd riigikogule. "See tundus väga põnev väljakutse ja mulle on eluaeg väljakutsed meeldinud," sõnas ta.

Seda, kuidas värsked riigikogulased kuluhüvitisi kasutama hakkavad, pole nad veel välja mõelnud. "Telefoniarve saab ilmselt kuludesse panna," pakkus Rõivas.

"Jah, telefon on kindlasti. Telefoninumbrid ühendati meil täna ära ehk see kulu tuleb kindlasti," nõustus Maran. "Aga eks me peame küsima, kõik asjad peavad mõistlikkuse piirides olema. Mina ei tea, mina küll mingeid trikke ei viitsi teha."