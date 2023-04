Kirjanik Indrek Koff: ma olen väga eklektilise muusikamaitsega inimene

Raadio 2 saates "Suur plaat ja väike plaat" muljetasid isa ja poeg Indrek ning Joonas Koff muusikapaladest, mis neid eluteel saatnud on. Saates tõdes kirjanikuna tegutsev Indrek, et ta on väga eklektilise muusikamaitsega inimene.

Kui Joonas lähtus valikut tehes artistidest, kes talle erinevatel hiljutistel eluetappidel väga olulised on olnud, siis Indreku valikusse jõudis paar laulu ammustest eluperioodidest.

"Aga nelja lugu välja valida oli väga-väga-väga raske, sest minu muusikamaitse on niivõrd eklektiline ja see on aastate jooksul nii palju muutunud. Mul on kalduvus mõnda artisti fännata ja siis ta 20 aastaks ära unustada ja siis uuesti fännata. See oli väga keeruline," selgitas kirjanik.

Indreku esimeseks valikuks osutus Tõnis Mägi ja Muusik Seifi "Veenus". Kirjanik selgitas valikut sellega, et soovis kindlasti valida oma nimekirja midagi, mis on talle varajases nooruses tähtis olnud.

Oma esimeseks looks valis Joonas Johansonide loo "Palve". Noormees sõnas, et lugu osutus valituks seetõttu, et selle autor ja esitaja on Mart Johanson. "Ta on võib-olla mu lemmiklaulja üldse," märkis Joonas. "Ta hääl lihtsalt läheb südamesse."

"Kogu see Johansonide pere on teinud kogu Eestile nii palju ilu ja headust juurde, et ma ei imesta, et see ka siin saates välja tuli. Seda peaks isegi rohkem kordama," kommenteeris isa Indrek poja valikut.

Indreku teiseks valikuks osutus Tom Waitsi "I'll Shoot the Moon". "Ma tahtsin, et kindlasti midagi temalt oleks. Võib-olla pole tingimata tähtis, et just see laul, ehkki "I'll Shoot the Moon" on laul, mida ma olen võib-olla kõige rohkem kuulanud. Lihtsalt sellel põhjusel, et see on nii meeletult ilus," kommenteeris ta.

Joonase teiseks valikuks osutus Jacques Breli "Amsterdam". Lavakunstikoolis näitlejaks õppiv Joonas rääkis, et seda laulu laulis ta esimesel semestril toimunud lauluarvestusel.

"Kuna ma ei ole eriti varem laulnud, siis ma kuulasin seda väga palju, et sõnad ja viis meelde jääksid," meenutas ta. "See põlemine ja kirg, mis tal on, on täiesti vapustav."

Indrekule tegi Joonase valik suurt rõõmu. "See oli väga soe äratundmine, sest selle lauluga oleme natukene ise koos töötanud," märkis ta ning rääkis, et kui poeg arvestuse kallal töötama hakkas, aitas ta Joonasel natukene prantsusekeelseid häälduseid timmida ja laulu mõttest paremini aru saada.

Indreku kolmandaks looks osutus Madredeusi portugalikeelne "Guitarra". Indrek põhjendas valikut sellega, et alates hetkest, mil ta portugali keeles esimesed sõnad selgeks sai, on ta tundnud tohutut tõmmet selle maa, keele ja kultuuri vastu.

Kolmandaks looks, millega kuulajaid rõõmustada, valis Joonas Pomme'i "Je sais pas danser". "Seda lugu kuulasin ma kõige rohkem paar aastat tagasi, kui ma olin kaitseväes. See on selline hästi ilus, naiselik ja õrn. Midagi, mida ma selles ülimalt mehelikust atmosfääris vajasin," kirjeldas ta.

Indreku viimaseks valikuks osutus Marko Matvere lauldud laul Pirgu Arenduskeskuse mälusektori kassetilt.

"See on Indreku põhilaul, mida ta vanasti mu väikestele vennakestele unelauluks laulis. Ma ei mäleta, et sa oleks seda mulle unelauluks laulnud, aga ma mäletan, kui ma juba natuke suurem olin, siis paotatud ukse vahelt ma ikka iga õhtu seda kuulsin," kommenteeris Joonas isa valikut.

Saatele tõmbas sel korral joone alla Joonase valitud Leonard Coheni "Thanks for the Dance". Joonas selgitas, et lugu pärineb Coheni postuumselt ilmunud albumilt. "Kuna ma väga fännasin teda, oli see album, siis kui see tuli, mulle väga suureks heameeleks ja üllatuseks," lausus ta.

Joonas rääkis, et Cohen on artist, kelle loominguga ta tutvus tänu oma vanematele. "Ühel suvel oli meie auto üks plaat, mida me kuulasime iga kord, kui me ujuma ja tagasi sõitsime, seda me tegime vahepeal ikka mitu korda päevas. Sellest ajast alates on ta väga oluline olnud."

"Suur plaat ja väike plaat" on Raadio 2 eetris pühapäeviti kell 14.