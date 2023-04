Galerii: Raadio Tallinnas kuulati üheskoos Siim Aimla Projecti uut albumit

Eelmisel nädalal kogunesid melomaanid Raadio Tallinna õdusasse toimetusse, et üheskoos kuulata Siim Aimla Projecti uut albumit "Still Going, Still Growing".

Lisaks Aimlale kuuluvad ansambli koosseisu Holger Marjamaa, Heikko Remmel ja Jukkis Uotila.

"Kena on, kui inimesed hardunult ja vaikuses sinu plaati kuulavad. Natukene on hirm või siuke piinlikkustunne ka – kas see on nende jaoks okei või on see tohutult piinarikas või see meeldib neile," kirjeldas Aimla, milliseid tundeid albumi ühiskuulamine temas tekitab. "Kuna enamik neist on minu head sõbrad ja tuttavad, siis liiga palju ka ei põe."