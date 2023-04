Revals avaldas "Teraapilise laulu"

Loo sõnade autor Rait Sohkini ehk Soku arvates on paljusõnaline eneseabi ülistamine tõmmanud vaevuaimatava piiri tõsiseltvõetava abi ning pseudoesoteerika vahel. "Usun, et muusika on kõige käepärasem ravim mistahes vaevuse vastu," lausus ta.

Laulu kirjutas Hollandis resideeruv Tarvo Valm. "Kirjutasin ühe lõbusa loo, mis passis Revalsi elujaatava hoiakuga suurepäraselt kokku", sõnas ta.