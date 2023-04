Tanel Veenre Eesti moeloojatest: väga paljudele on see ikkagi hobitegevus

Veenre tõdes, et Tallinn Fashion Week toimub viimastel aastatel, pärast Covidit, kuidagi jõuetult. "Praegune kõige sisukam debatt puudutab seda, mis toimub moelaval, et kas seda saaks paremini teha – ja seda saaks kindlasti paremini teha," lausus ehtekunstnik. Veenre arvas, et sündmuse korraldajad peaksid panema rohkem rõhku sellele, kuidas üritusel osalevatele moekunstnikele laiemat kõlapinda pakkuda, et seal osalemine oleks neile motiveeriv ja et see aitaks Eesti moe aset tõsta.

"Turg on jube väike ja kui huvi pärast guugeldada moenädalal osalejate aastakäivet, siis sa näed seal tihti neljakohalisi summasid – see ei ole ilmselgelt jätkusuutlik," rääkis Veenre. "Väga paljudele on see ikkagi hobitegevus."

Veenre sõnul ei ole ta ka ise aktiivne Tallinn Fashion Weeki külastaja. "Kui mul ei ole otsest põhjust, siis ma ei ole käinud seal. Ma ei ole sihtrühm ja mul on huvide fookus mujal," ütles ta. Veenre mõtiskles, et võib-olla ei peaks Tallinn Fashion Week ainult meelelahutusüritus olema.

"Kuna see toimub kõik vabatahtlikkuse alusel, siis sinna oleks vaja häid inimesi, kes oleks nõus oma päeva- ja öötundidest hakkama programme organiseerima," rääkis ta potentsiaalsetest uuendustest.

"Me põrkame pidevalt kokku Eesti pinkide lühidusega," sõnas Veerne. "Andekaid inimesi ei ole ülemaara palju. See on justkui pingpong, kus tihti mõnda head inimest tiritakse viies suunas," muigas Veenre. "See on paratamatus."