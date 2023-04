Franz Malmsten: minu suhe Raadio 2-ga on metsik

Franz Malmsten avaldas möödunud nädalal artistinime Franz alt debüütsingli "Thunderstorm". Raadio 2 hommikuprogrammis rääkis näitleja ja värske laulja, et pakkumisi uuteks koostöödeks on ta juba saanud küll ning sõnas ka, et kuigi praegu on veel kõik lahtine, siis võib-olla pürgib ta tulevikus isegi Eesti Laulule.

Franz tunnistas, et tema uus singel on justkui Eurovisiooniks sobiv poplugu. "Kui Winny Puhh alustab jõulutuuriga aprillis, siis mina alustan Eurotuuriga aprillis," naeris ta.

"Kui üldse, siis kohe," kommenteeris Franz, kas ta plaanib tulevikus ka Eurovisioonile pürgida. "Kui siit üldse tekib mingisugune muusikaline karjäär."

"Mulle väga meeldib Eesti Laul, ma vaatan alati poolfinaale ja finaale," tunnistas näitleja. "Eurovisioon on lausa kalendrisse märgitud."

"Ma olen kõik suured hirmud ületanud," tõdes Franz, et lavanärvi tal enam ei ole, isegi lauldes. Franz lubas, et varsti võib tema sulest veelgi uusi lugusid oodata, ent nentis, et kindlat plaani veel ei ole. "Minu poole pöördus juba üks label küll."

Frans sõnas ka, et ta on suur Raadio 2 austaja. "Minu suhe Raadio 2-ga on metsik – see on isegi natuke suurem, kui ma tahaksin tunnistada," muigas ta, lisades, et kuulab raadiojaama igapäevaselt ja nii tihti, kui tal selleks vaba aega on. Franz jagas, et tema lemmikute saadete hulka kuuluvad näiteks hommikuprogramm ja "R2 Pulss". "Robini (Robin Juhkentali – toim) huumorimeel on suurepärane."

Samuti õpib Franz ülikoolis režissööriks ning on kokku puutunud muusikavideote lavastamisega. "Ma olen enamasti Eigile videosid teinud. Eik on mu klassivend VHK-st," rääkis Franz. "Hetkel kirjutan ma ühte muusikavideot, mis tuleb loodetavasti mais välja," jäi ta saladuslikuks.