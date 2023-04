Noor laulja Sebastian andis välja debüütsingli "Varje"

Sebastiani värske singel jõudis esmakordselt kuulajateni läbi uute eestikeelsete laulude võistluse "Uus laul 2023". Etteaste kinnitas talle saates teise koha.

Kodumaised tipp-produtsendid ja laulukirjutajad Karl Killing ning Gevin Niglas on 12-aastasest Sebastianist vaimustuses ning soovisid temaga koostööd teha.

Killingu sõnul pole ta kellegi teisega nii kiiresti lugu sisse salvestanud. "Sebastian on võrratu laulja ka stuudios, osates oma vokaali hästi kontrollida. Arvan, et kogu projekt kukkus imehästi välja," lausus ta.

Laulusõnade autor on kitarrist ja laulukirjutaja Frederik Küüts. "Lugu saab tõlgendada nii isamaaliselt kui ka romantiliselt. "Varje" on justkui lootus, et headus päästab maailma. Koos on lihtsam meie ühistele hirmudele ja maailmas valitsevale kurjusele vastu astuda. Lihtne on karta seda, mis on meile võõras, kuid päevavalges ja ühte hoides on iga takistus ületatav," selgitas ta loo mõtet.

Igapäevaselt õpib Sebastian MUBA rütmimuusika osakonnas laulu erialal. Võimsa häälega noormees pälvis teise koha ka Saaremaal toimunud Solistica laulukonkursil, kus ta esitas Alika lugu "Bridges". Võistlusel otsustas ta osaleda oma juhendaja Hanna-Liina Võsa suunitlusel.

"Arvan, et lugu "Varje" on vaid jäämäe tipp tema tegelikust võimekusest," rääkis Võsa Sebastianist.