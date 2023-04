Labrinth ja Billie Eilish avaldasid ühise singli "Never Felt So Alone"

Labrinthi uus videosingel "Never Felt So Alone" ilmus koostöös Billie Eilishiga.

Labrinth sõnas hiljutises intervjuus, et koostöö idee tuli temalt ning Eilish tunnistas, et on Labrinthi muusikat aastaid kuulanud ja võttis pakkumise rõõmuga vastu. Artistide sõnul on nad muusika loomise kohapealt samal lainel.

Loo "Never Felt So Alone" produtseeris Labrinth koos Eilishi venna Finneasega, kes on muu hulgas senise karjääri jooksul kaheksa Grammyt võitnud.

Labrinth annab 28. aprillil välja uue albumi "Ends & Begins", millelt ka värske singel pärineb. Eelnevalt on albumilt ilmunud singlid "Lift Off", "Kill For Your Love" ja "Iridium".