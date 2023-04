Krabuli küla on korraldanud paarikümmend aastat munade koksimise võistlust

Veidi vaieldes lepiti Krabuli kõvema muna selgitamise võistluse alguses reeglid kokku ja koksimine sai alata.

Sel aastal esikoha auhinna Harjumaale Kose alevikku viinud seitsme-aastase Eleanora Koordi sõnul oli võidumuna valimise retsept lihtne.

"Ema ostis munad, siis need pandi vee sisse keema ja siis me võtsime need välja ja hakkasime värvima," kirjeldas ta.

"Me niisama värvisime mune, aga kuna igal aastal on siin see võistlus, siis vaatasime, et igaühele jaguks üks muna sealt korvist ka kaasa võtta. Ma ise võistlesin ka Eleanora värvitud munaga," rääkis üks võidumuna valmistajatest Kristin Leola.

Kaasikaia ja Kaasikvälja küla ehk Krabuli elanikud ja külalised on tugevaima muna omanikku selgitanud üle paarkümne aasta.

"Väga äge, et selline väike küla korraldab siin sellist üritust igal aastal. Lapsed alati ootavad, et saaks kõik koos siin võistelda," ütles Leola.

Kohale oli toodud ka jaanalinnumuna, kuid see osales väljaspool arvestust.