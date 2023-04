Haldi Välimäe: Marju Kuudis oli sügavust ja uskumatut maitsekust

Haldil õnnestus Salvador Sobraliga koos lavale astuda siis, kui oli Sobrali loo eesti keelde tõlkinud ning viis Pärnus pärast kontserti talle kingiks oma albumi. Selle peale kõlas kohe kutse koos järgmisel päeval Tallinnas üles astuda.

"Sobral nii tehniliselt kui ka soorituste mõttes on suurepärane, kõige selle juba muusikalise poolega ta mind kui lauljat ja laulukirjutajat inspireeris väga palju," kiitis Haldi saates "Hommik Anuga". "Aga vestluses temaga ma ütleks, et kõige rohkem selline märksõna, mis jäi meelde, on julgus. Inspireeris mind väga palju olema julge."

Laulja sõnul on neil Sobraliga väga sarnane põhjus muusika loomiseks ning Portugali muusik pakkus talle välja, et äkki õnnestub neil kunagi ka koos midagi luua. "Loodame, et siis see unistus ka veel täitub!"

"Ma arvan, et minu muusika on tuttav üldjuhul inimestele, kes on ka suuresti muusikahuvilised," nõustus Haldi, et pole võib-olla kõigi eestlaste kõrvu oma loominguga veel jõudnud.

Haldi on süvitsi uurinud ka Marju Kuudi loomingut ja läbi kuulanud kõik ERR-i arhiivis leiduva."Temas on sügavus, temas on maitsekus, uskumatu maitsekus," kiitis laulja. "Ta on niivõrd andekas ja see kui hea karakterlaulja ta on." Päriselus Haldil Marju Kuudiga kunagi kohtuda ei õnnestunud ning kui tuli uudis laulja surmast, tundis ta suurt pettumust.

"Ma arvan, et me oleme mõlemad sellised kaks väikest naist, kes ajavad väga tugevalt oma asja," usub Haldi, et sarnaneb selles osas Kuudiga. "Armastus muusika vastu ja elamine, hingamine muusika jaoks on see, mis meid ühendab. Kindlasti katsetamine muusikas, pidev areng, uute helide otsimine."

Muusiku arvates oli Marju Kuut ajast ees, kes jäi oma kohta otsima. "Ta on ikkagi selline pärl meie muusikalises ajaloos, et see on uskumatu, mida ta kõike teinud on. Väärib seda tähelepanu ka tänapäeval. Ma olen ääretult tänulik kõikidele artistidele, kes on selle kogumiku peal kaasa löönud ja kogu sellele tagasisidele, mis on tulnud ja ma olen tänulik, et Marju Kuudist ollakse teadlikumad."