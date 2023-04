Auhinnatud muusikaagent Juliana Volož: muusikat tuleb teha südamest

"See on täiesti ootamatu, ma teen lihtsalt oma rahulikku tööd kompuutri taga, vaatan, kes kuhu ja millal läheb. Se oli nii ootamatu, et mind üldse nomineeriti," väljendas Volož saates "Hommik Anuga" oma üllatust.

Eelkõige oli tunnustus tema jaoks ootamatu juba sellepärast, et ei ela ise Eestis juba mõnda aega. "Ma olen siit, aga ma ei ole siin. Aga mu süda on alati siin," lausus Volož.

Praegu töötab naine kolme artistiga: Trad.Attack!, Puuluup ja Mari Kalkun. Kõige rohkem teeb piiri taga ilma Puuluup.

Volož pole ise muusikaharidusega, ta on tehnikaülikooli lõpetanud keemik ja uurinud aastaid meredes leiduvaid raskemetalle. "Kui olin tudeng, siis ma olin väga romantiline, kitarri mängisin ja laulsin laule," rääkis Juliana.

Muusikaagendi sõnul tuleb maailmas tunnustuse saamiseks teha muusikat, mis tuleb südamest. "Kui sa hakkad mõtlema, mis praegu paremini läheb, see on juba mingi konjunktuur. See ei ole siiras muusika tegemine. Sa ikka pead tegema seda, mis su süda ütleb. Kui see on õige asi, siis leidub ka mingi agent või festival, kes näeb."

Tulevikuuunistustest rääkides avaldas Volož, et tahaks väga näha mõnda enda hallatavat bändi Grammyt võitmas. Praegu võiks sellele tunnustusele kõige lähemal tema arvates olla Trad.Attack!.