Galerii: Trad.Attack! esitles ERM-is värsket albumit

Basskitarril saatis ansamblit Martin Laksberg, lugudele lisasid vürtsi ka albumil kaasa teinud Jane ja Maret Vabarna ning taustaluljad Arno Tamm, Lee Taul, Ingrid Rabi ja Sofia-Liis Liiv.

"Väga põnev oli tervet albumit esmakordselt elavas esituses publikuga jagada," rääkis bändiliige Sandra Vabarna.

"Asi on lihtne - meil on lihtsalt maailma parimad fännid!" lisas bändi trummar Tõnu Tubli. "Tartu kontsert oli väga võimas start kogu tuurile. 14 maakonda ja ainulaadset kontserti veel - Bring it on!"

"Oleme ülirõõmsad, et meie fännid rõõmustavad uue muusika üle koos meiega: tuuri esimene nädal on välja müüdud!" lausus kitarrist Jalmar Vabarna. "Õnneks ei ole Eestis ükski koht liiga kaugel, ka Tallinnast on nii Järvakandi, Paide kui ka näiteks Narva vaid lühikese autosõidu kaugusel. Naudime koos Eestit ja avastame uusi kohti!"

Trad.Attack! esitleb uut muusikat 6.-30. aprillini kestval "Bring It On" albumiesitlustuuril, mille käigus külastatakse kõiki Eesti maakondi ja antakse kokku 15 kontserti.