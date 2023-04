Lihavõtte nädalavahetusel tasub minna linde vaatlema

Lihavõtte linnuvaatuspäevadel saab osaleda iga huviline, kes tunneb ära tavalisemad linnuliigid. Samuti on see hea võimalus tundma õppida uusi liike. Vaatluspäevadel tuleb kirja panna nähtud ja kuuldud liigid, samuti lindude arvukus. Vaatlusi saab teha enda valitud ajavahemikus koduaias või pikemal jalutuskäigul.



Vaatlusandmed tuleb sisestada rakenduse PlutoF GO kaudu, kust need jõuavad portaali eElurikkus. Vaatlusandmed võib saata ka tavapostiga Eesti Ornitoloogiaühingule.



Alates 1998. aastast toimuvate lihavõtte linnuvaatluspäevade eesmärk on juhtida inimeste tähelepanu saabuvatele rändlindudele ja nende tundma õppimisele.