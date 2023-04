Arved Haugi looming saab muusiku 100. sünniaasta puhul värske kõla

Marten Kuningas lausus saates "Hommik Anuga", et sellist lõbusust nagu Arved Haugi loomingus tänapäeval väga sageli ei kohta.

Piret Krumm tunnistas, et tema jaoks seostub Haugi lugudega peamiselt lapsepõlv, kui vanaema sageli raadiot kuulas. "See on väga soe tunne, ja muidugi need lood on kergelt naiivse kuvandiga, aga see teebki asja toredaks," lisas ta.

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeval kell 10.