"Apteeker Melchiori" peaosatäitjad: meil on hea klapp juba lavakoolist

Näitleja Märten Metsaviir tunnistas saates "Hommik Anuga". et on ise kolmandat osa kõige rohkem oodanud. "Eks ikka sisu poolest põnevus, pinge, psühholoogiline aste - need kõik saavad kolmanda osa lõpuks kulminatsiooni. See kõik saab palju suurema kaalu," selgitas ta.

Filmi peaosatäitjad Märten Metsaviir ja Maarja Johanna Mägi on kursusekaaslased ning kinnitasid, et see kergendas oluliselt kaamera ees seismist, eriti olukorras, kus võtteplatsile satuti tegelikult esimest korda. "Me oleme mõlemad samas olukorras, aga me tunneme üksteist ja toetame üksteist, see hästi palju aitas," selgitas Mägi.

Märten tunnistas samuti, et kümned ja sajad võõrad inimesed tähendasid tema jaoks mõtteid, mida nad küll arvavad ning alguses oli see kõik väga raske.

Kolmas film on tegelikult ka peategelaste Melchiori ja Keterlyni suur armastuse lugu. "Tänu sellele, et Märten mängis Melchiorit, ei olnud see keeruline. Ma arvan, et meil on üsna hea klapp juba lavakoolist," lausus Maarja Johanna, kelle sõnul pani lavastaja Elmo Nüganen neid sageli juba kooliajal paljudes töödes kokku mängima.

Metsaviir ja Mägi lõpetasid kooli 2020. aastal ning töötavad nüüd Draamateatris ja Vanemuises.