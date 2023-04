Pärnu õpilane pani enda loodud moekollektsiooni koolis näitusele

Astrela Angela Linder valmistas Eesti tähtpäevadest inspireeritud kollektsiooni ja nüüd võib koolipere seda imetleda.

Linderit on õmblemine huvitanud juba ammu ja aastatöö teemat polnudki vaja kaugelt otsida. Osa lõikeid võttis ta lõikelehtedelt, aga paljudel juhtudel tuli need ise konstrueerida. Aga kui tegelda oma huvialaga juba päris lapsest saadik, pole sellega muret.

"Üpris väiksena mulle meeldis õmmelda ja tegeleda sellise alaga. Praegu ma veel teen ainult endale, aga kindlasti võimekust oleks teha ka teistele inimestele. Õppima kavatsen minna Eesti Kunstiakadeemiasse moetööstuse erialale," ütles ta.

Aga Linderit huvitab kunst laiemaltki, mitte üksnes moega seonduv.

"Minu õppeainetest käib ta kunstiajaloos ja vabakunstiklubis. Vabakunstiklubis me teeme palju erinevaid praktilisi töid, erinevaid tehnikaid katsetame, erinevatel teemadel. Ja käime ka väljaspool kooli. Näiteks käime vaatamas, kas ülikoolis midagi kunsti suunal saab õppida," rääkis kunstiõpetaja Anne-Ly Raid.

Koidula gümnaasiumi seinad on kunsti täis. Sinna pääsevad oma toredate töödega näiteks fotograafiaga tegelevad õpilased. Mõistagi leitakse ruumi nende õpilaste töödele, kes käivad kunstiklubis ja on seal midagi vahvat teinud.

Ja see, et kooli vilistlase tööd seinale jõuavad, pole samuti haruldane. Kunstnik ja illustraator Aide Leit-Lepmets on Koidula kooli vilistlane ja tema tööd ongi parasjagu koolis vaadata.