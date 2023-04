Sopran Mirjam Mesakile soovitati hääle hoidmiseks konjakit: pole seda siiani proovinud

"Kui sa enda keha ja vaimu eest hoolitsed, on su häälega kõik hästi. Ma olen kuulnud igasuguseid retsepte ja hiljuti, kui olin haige, soovitati mullegi, et kõige õigem asi on konjak enne lavale minekut. Et see on traditsioon ja seda on kogu aeg tehtud. Pean ütlema, et ma pole seda siiamaani proovinud," sõnas Mesak ja lisas, et tal on kindel tõekspidamine, et alkoholi tarvitanuna ta ei laula.

Popmuusikust klassikasse

Mirjam Mesak jutustas saates enda kujunemisest ja tõdes, et temast ei ole ükski muusikažanr mööda läinud. "Olen mingil hetkel olnud ka suur metal'i fänn," tõi ta näite.



Enne klassikalisele laulule pühendumist oli Mirjamil popmuusika periood, mil ta jõudis kahel korral ka Eurovisiooni lavale, Gerli Padari ja Urban Symphony taustalauljana.

"Kuigi mulle olid kõik uksed valla, tundsin, et mul jääb midagi puudu. Et ma pole piisavalt huvitav hääl. Jah, saan ilusa loomuliku häälega laulda ja see jäi ka inimestele kõrvu, aga sain aru, et sealt pole enam kõrgemale ega kaugemale minna," meenutas ta enda mõttekäiku, mille järel otsustas klassika kasuks.

"Klassika tundus põnev ja tundmatu maailm, kus on palju õppida," rääkis ta ja kiitis õpinguid Otsa koolis, mis andis väga tugeva põhja ning aitas maailmalavade vallutamisele märkimisväärselt kaasa.

Londoni Guildhalli akadeemiasse kolmandal korral

Kuigi esimesel kahel korral Mirjamil kuulsasse Londoni Guildhalli muusikaakadeemiasse sisse ei õnnestunud saanud, on ta rahul, et see juhtus omal ajal. Ta jõudis Londonis kenasti kohaneda ja teha sihipärast tööd selle nimel, et olla akadeemia vääriline.

"Olin täiesti fokusseeritud ja see oli minu eelis paljude ea- ja kursusekaaslaste ees. Kõik need ahvatlused, mis suures linnas võivad olla ja esmakordselt kodust ära kolimine – minul neid ei olnud, olin täiesti keskendunud ja valmis," meenutas Mesak.

Saatejuht Andres Oja küsimusele, mis on peamine erinevus laulmist õppinud ja mitte õppinud lauljate vahel, vastas Mirjam Mesak, et õppinud lauljal on võimalik oluliselt kiiremini uut laulu või repertuaari omandada.

"Mul on väga hea meel, et ma sain Otsa koolist tugeva teoreetilise baasi, Guildhallis keskendusime suuresti juba vokaaltehnikale ja selle arendamisele. Tugev baas aitab mul väga kiiresti muusikat õppida. Kord oli vaja teos ära õppida kolme päevaga, seda ei saa teha, kui sul ei ole baasteadmisi ja oskusi, sul läheb kauem aega ja sa pead võib-olla abi küsima," rääkis ta.

Suur mõjutaja Liisi Koikson

Mirjam kasutab vabu hetki audioraamatute ja podcast'ide kuulamiseks – et midagi muud õppida ja end arendada.

Koduigatsuse peletamiseks kuulab sopran aga Liisi Koiksoni laulu "Sind vaid kiidan". Mirjami sõnul on Liisi Koiksoni muusika teda palju mõjutanud. "Kui tema esimene plaat välja tuli, olin ma vist 14-aastane. Seda plaati ma käiasin ja käian siiamaani, et sellel on lausa augud juba sees ja hüppab," rääkis ta.

Elu viis Liisi ja Mirjami kokku Londonis. "Õppisime seal ühel ajal ja Eesti Vabariigi aastapäeva puhul esinesime koos aktusel ning kord olen teda ka bussiaknast näinud. London on suur ja lai linn, aga eestlane leiab ikka teise eestlase alati üles," naeris Mirjam.

Klassikutest on sopranile hingelähedane Rahmaninovi muusika ja loomulikult Puccini. "Olen selles mõttes tüüpiline sopran, et Puccini vastu ei saa. Tema muusika on lihtsalt nii hästi lauljale kirjutatud, et seda on tohutu nauding laulda," kinnitas Mirjam Mesak.



"Heli nälg" on Vikerraadios eetris pühapäeviti kell 12.05. Muusikutega vestleb Andres Oja.