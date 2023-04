Aastaga sajas muuseumis käinud Ats Joorits: sõbra surve on väga oluline

"Nagu ikka elus, on meil mingid mõõnad – natukene käib üles, natukene käib alla ja siis püüad päevadele mingit uut sisu anda. Mõtlesin, et tulen oma 50. eluaastate lõpukriisist välja sellega, et võtan aastase perioodi, mis on nõudlik ja mille sisu on niisugune, et ma pean oma teistest hobidest loobuma, aga see kõik annab ka mulle midagi. Korraga mõtlesin, et miks mitte käia läbi sada muuseumit," selgitas Joorits, miks ta otsustas aasta jooksul sada muuseumit läbi käia.

Selleks, et seatud siht saavutada, tuli Jooritsal külastada iga nädal vähemalt kaht muuseumit. "Me planeerisin oma tööalaseid sõite, puhkuseid ja vabu päevi selle järgi," tunnistas mees.

Joorits rääkis, et selleks, et eesmärk täidetud saaks, rääkis ta plaanist ka oma tuttavatele ja postitas käidud muusemitest oma sotsiaalmeediasse pilte. "Sõbra surve on elus väga oluline. Räägi kõigile, et sa lubad midagi teha ja kohe hakkavad su naabrid ja sõbrad silma peal pidama ja naaksuma."

Kuigi oma aasta sajandasse muuseumisse jõudis mees mitu nädalat enne jõule, pidi ta vahepeal rinda pistma ka motivatsioonipuudusega. "Mingitel hetkedel suvel, kui laiskus võimust võttis, tekkis tunne, et ma ei jõua ja ma ei saa hakkama. Aga nagu öeldud, siis sõbra surve on väga oluline."

Kõige rohkem meeldis Jooritsale Oslos asuv Munchi muuseum. Eesti muuseumidest tõi ta esile Eesti Tervisemuuseumi ja Kumu.