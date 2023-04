Galerii: Koolitantsu piirkondlikud tantsupäevad said Pärnus hoo sisse

2. aprillil kohtusid Pärnu Kontserdimajas Pärnu-, Saare-, Lääne- ja Hiiumaa noored tantsijad ning tantsuõpetajad, et anda tantsuline algus Koolitants 2023 piirkondlikele tantsupäevadele. Tantsupäeva kontsertide lõpus esietendus Koolitantsu Kompanii uuslavastus "Läbi/kukkumine".

Festivali Koolitants 2023 kunstilised juhid on Eliisa Sirelpuu ja Teet Kask, kes valivad lõppkontsertidel osalevad tantsud välja peale kõikide tantsupäevade toimumist. Valituks osutunud tantsudest loovad Sirelpuu ja Kask tervikliku lõppkontserdi.

Eliisa Sirelpuu sõnul jäid esimesel piirkondlikul tantsupäeval silma muusikast tõukuv liikumiskeel, omapärased kompositsioonid ning kvaliteetne ja stiilipuhas tänavatants.

"Juhendajate töö tantsijaga on sisukas ja põhjalik, see väljendub peenelt viimistletud detailidega koreograafias," kirjeldas Sirelpuu. "Suur rõõm on tantsustuudiote kõrval samaväärsetena näha ka üldhariduskoolide truppe, kes lisasid kontserdile värskust ja tantsurõõmu."

Piirkondlike tantsupäevade kontsertide lõpuosas astub lavale ka üleriigilise Koolitantsu Kompanii 13. lend koreograaf Eliisa Sirelpuu uuslavastusega "Läbi/kukkumine", kus astuvad üles Anett Leesment, Kadi Krikmann, Kelli Katriin Grünvald, Mirt Marleen Pevkur, Saara Lotta Krusell ja Ööle Lilleorg.

Iga piirkondliku tantsupäeva kontserdi lõpul kuulutavad oma eripreemia välja Eesti Noorte Tantsu Ühingu tantsukoolituse läbinud noortežürii. Noorte poolt tunnustatud tantsud esinevad samuti lõppkontsertidel.

ENTÜ noortežürii eripreemiad pälvisid:

Hingestatud esitus ja tugev grupitunnetus – Laine Mägi Tantsukool tantsuga "Sinu süü", autorid Riti Voll, Meeri Loodis, Carmen Tüür ja Mirtel Kurvits

Muinasjutuline elamus – Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasium tantsuga "Lillepüügihooaeg", autor Johanna Kivimäe

Piirkondlikud tantsupäevad jätkuvad 8. ja 9. aprillil Paide Muusika- ja Teatrimajas ning 16. aprillil Ugala teatris.

Festivali Koolitants 2023 lõppkontserdid toimuvad 7. mail Ugala teatris.