Kevadpühad toovad ERR-i kanalitesse eriprogrammi

Kosutavad kohtumised

Suure reede "Vikerhommiku" külaline on näitleja, lavastaja ja teatripedagoog Lembit Peterson.

Vikerraadio "Eesti lugu" jutustab vaiksel laupäeval kell 13.05 esimese tervikliku eestikeelse Uue Testamendi trükiversiooni loo ning räägib baltisakslastest pastorite rollist piibli eesti keelde tõlkimisel. Stuudios on Eesti Keele Instituudi juhtivteadur Kristiina Ross ja saatejuht Piret Kriivan.

Kontsertsarjas "Kirikupühad Maarjamaal" astub ülestõusmispühadeks Londonist koju sõitnud kontratenor Martin Karu Eesti publiku ette. Kaja Kärner vestleb Karuga 9. aprilli "Vikerhommikus" kell 8.30.

Ülestõusmispühal kell 15.05 kõneleb Tartu Ülikooli usuteaduskonna lektor teoloogiadoktor Kaido Soom Vikerraadio "Keelesaates" sõnadest ja väljenditest, mis on piiblist rahva suhu tulnud. Vanasõnade uurija, akadeemik ja Wiedemanni auhinna laureaat Arvo Krikmann jutustab, kuidas piibli tõlkimine on mõjutanud vanasõnade levikut. Saatejuht on Piret Kriivan.

Klassikaraadiol toob suurel reedel kell 13.05 kuulajateni stuudiovestluse teoloogi, mõtestaja ja Tallinna Jaani kiriku vaimuliku Jaan Tammsaluga. Ülestõusmispüha hommikul jõuab eetrisse tunniajane vestlus Lembit Petersoniga.

Filmiprogramm

"Via Dolorosa" 7. aprillil kell 7.30 ETV-s

Reisisaate formaadis jõuavad vaatajani Jeruusalemma kõige unikaalsemad paigad, kus toimusid suure nädala sündmused: Jeesuse viimane õhtusöök lähedaste ringis, arreteerimine Getsemani aias, teekond hukkamisele, Kolgata ja haud ning ülestõusmispühaga seotud kohad. Üllatavalt palju on läbi kahe aastatuhande säilinud arheoloogilisi materjale. Loomulikult toob videopilt vaatajani ka kõik selle, mis on praegu neis paigus põnevat.

Dokumentaal "Igavikku pürgiv Vatikan" 7. aprillil kell 12.15 ETV-s

Vatikan on paik, kus kohtuvad religioon, poliitika, kunst ja teadus. Heidame 3D-graafika abil pilgu arhitektuuri meistriteoste ajaloole. Arheoloogid ja restauraatorid tutvustavad salajasi paiku, mis jäävad tavaliselt avalikkuse eest varjatuks.

Dokumentaal "Suur soo" 7. aprillil kell 20 ETV2-s

Dokumentaalfilmi tele-esilinastus. Vello läks 30 aasta eest elama Emajõe-Suursoo kõige kaugemale soosaarele. Jättis senise tööelu ja linnamelu, et elada kooskõlas emakese loodusega. Emajõe-Suursoos on veel sellist loodust, mis hakkab muust maailmast otsa saama. Üüratu deltasoostik laseb liikidel elada omaette, ilma inimese suurema sekkumiseta, kuigi ka inimene on selles soos varjupaika ja toidulisa otsinud juba aastatuhandeid. Vello elatab end mesindusest ja jahipidamisest, tema elu kulgeb loodus rütmis. Operaator-režissöör Remek Meel, produtsent Riho Västrik.

Muusika ja kontserdid

Klassikaraadio kavas leiab ülestõusmispühadel mitmeid muusikalisi elamusi. Suurel reedel kell 14 kõlab eetris Robert Jürjendali uus kooriteos Tõnu Õnnepalu tekstidele. Laulab kammerkoor Collegium Musicale, dirigent on Endrik Üksvärav. Robert Jürjendali koorile ja klaverile kirjutatud tsükkel kõlas esmakordselt mullu Kärdlas ja märtsiküüditamise aastapäeval kuulas puupüsti täis saal seda Tallinnas.

Suure Reede õhtul kell 21.15 vahendab Klassikaraadio otseülekannet Hollandis toimuvalt kontserdilt, kus Hollandi Raadio koor ja Hollandi Raadio Filharmooniaorkester esitavad Wagneri, Pärdi ja Bruckneri teoseid. Kõlavad "Karfreitagzauber" Richard Wagneri ooperist "Parsifal", Arvo Pärdi "Te Deum" ja Anton Bruckneri "Te Deum". Kontserti vahendab Ivo Heinloo.

Ülestõusmispüha hommikut alustab Klassikaraadio Johann Sebastian Bachi Lihavõtteoratooriumiga, mille muusika kõlas esimest korda 1725. aasta ülestõusmispühapäeval Leipzigis. Kell 10.05 kõlavas saates esitavad seda Peter Kooy, James Taylor, Kai Wessel, Barbara Schlick ja Collegium Vocale. Dirigeerib Philippe Herreweghe.

Pühapäeval kell 19.05 on Klassikaraadio eetris kontsert "Jeesuse ülestõusmine", milles vokaalansambel Vox Luminis, Freiburgi Barokkorkester, Leila Schayegh viiulil ja dirigent Lionel Meuni esituses kõlavad Georg Philipp Telemanni ja Johann Sebastian Bachi kantaadid ning Heinrich Ignaz Franz von Biberi sonaat "Ülestõusmine".

Jumalateenistuste ülekanded

Suure Reede jumalateenistus Tallinna Kaarli kirikus 7. aprillil kell 10 ETV-s ja Vikerraadios. Suure reede jumalateenistusel teenib Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus, orelil Piret Aidulo.

Ülestõusmispühade jumalateenistus Tallinna Oleviste koguduses 9. aprillil kell 11 ETV-s, Vikerraadios ja Klassikaraadios. Ülestõusmispühade jumalateenistusel teenib pastor Erki Tamm, esineb koguduse ühendkoor Urve Pihlaku juhtimisel ja orelil saadab Liina Rahuoja.