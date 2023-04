Danel Pandre muusikutele pühendatud auhinnagaladest: Eestis jagatakse isegi vähe auhindu

Pandre sõnul on muusikaturu fookuspäeva idee mõtestada, milline on Eesti muusika olukord just praegusel hetkel ja kuhu see võiks edasi teel olla. Ta lisas, et Eesti muusikas ei ole ühte kõige tulisemat teemat, kuid on mitmeid, mida tuleks arutada, näiteks kontsertide piletimüük ning muusika salvestamise ja turundamise küsimused.

"Ühest küljest tundub paljusus hea, aga teisest küljest on küsimus, kust kohast inimesed info korraga kätte saavad," rääkis Pandre erinevatest sotsiaalmeediaplatvormidest, mis kontsertide pileteid vahendeid.

"Ma arvan, et auhindu on isegi vähe," sõnas Pandre, et tema arvates ei ole Eestis liiga palju muusikutele suunatud auhinnagalasid. "Selline tunnustus on muusikule väga oluline."

6. märtsil jagatakse ka Eesti muusika ettevõtlusauhindu, kus saavad teiste seas tunnustatud muusikaturundusega tegelevad isikud ja meediaväljaanded, muusikaürituste korraldajad ja muusikute tugistruktuurid. Auhindu jagatakse välja 28 kategoorias.