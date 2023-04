Eesti köielkõndija tegi Aafrikas uue rekordi: öösel liikusid seal hüäänid

Roose sõnas, et kogu kõnd 580 meetri pikkusel köiel kestis tund aega ja ta läbis teekonna juba esimesel katsel. Projekt viidi läbi Keenias, Samburu maakonnas asuvas savannis. "See oli päris metsik piirkond ja meid valvati püssidega," sõnas ta, viidates metsloomadele, kes savannis pesitsesid. "Öösel liiguvad seal hüäänid ringi."

Roose lausus, et köielkõndimise puhul on kõige keerulisem köie paigaldamine, mitte kõnd ise. "Me paigaldasime esimest korda köit helikopteriga," ütles ta, põhjendades, et see oli kõige optimaalsem ja turvalisem variant.

"Kui liini üles saime, siis pidime ootama 3-4 tundi, et tugev tuul mööduks," meenutas Roose. "Just enne, kui hämaraks hakkas minema, oli väike ajaline aken, kus ma otsustasin proovida," ütles ta. Roose lisas, et savannis ei olnud levi ning ilma ei saanud nad muud moodi ette ennustada kui oma silma järgi.

Roose kinnitas ka, et asukoht köielkõndimise tehnikat ei muuda, küll aga esineb erinevates keskkondades isemoodi segavaid faktoreid, millega ta arvestama peab.

Lõpetuseks rääkis Roose, et põhjus, miks ta uusi köielkõndimise projekte läbib, on tahe ennast ületada. "Ka minul on hirmus seal üleval olla."