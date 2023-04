Ariadne ja Andreas annavad Tallinnas ühise kontserdi

28. aprillil toimuv kontsert on Ariadne viimane kodumaine esinemine enne Ameerikasse kolimist. Artist lubas, et sündmusel tulevad esitlusele nii hittideks kujunenud singlid kui ka lood, mis lühialbumi peale ei mahtunud. "Olen väga elevil ja ootan, et saaksin kõiki sõpru ning toetajaid jälle üle pika aja näha," ütles ta.

Ariadne laulab läbi enda märkamiste asjadest, mis teda ümbritsevad ja frustreerivad. Lauljanna astus aastal 2017 üles Eesti Laulu konkursil looga "Feel Me Now", mis oli ühtlasi tema esimene suurem avalik esinemine. Aastate jooksul on Ariadne avaldanud mitmeid singleid ning selle aasta 14. aprillil ilmub tema debüüt-lühialbum, mille peal saab kuulda ka juba eelmisel aastal singlina ilmunud lugu "Hands Tied".

Andreas Autor/allikas: Lotte Krall (Smuuv)

Andreas sõnas, et tal on ülimalt hea meel olla Ariadne lühialbumi esitluskontserdi soojendusesinejaks. "Liina on koos Marttiga (Martti Hallik – toim) olnud mulle alati toeks kogu mu lauljakarjääri jooksul ning nüüd saan neile mingil moel enda poolt toetust ja tänulikkust vastu näidata."

Noor muusik Andreas alustas lauljakarjääri 2018. aastal singliga "Truth Is". Möödunud aasta aprillis avaldas Andreas oma esimese lühialbumi ning samuti osales ta 2022. aasta Eesti Laulu konkursil, kus jõudis finaali looga "Why Do You Love Me".