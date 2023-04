Kirot avaldas uue videosingli "Tulnukad"

Kirot täheldas, et iga uue kirjutatud looga kipub ta olema aina ühiskonnakriitilisem ning "Tulnukaid" võib samuti tõlgendada nii ühiskonnast kui ka indiviidi sisemaailmast lähtuvalt.

Räppar sõnas, et muusika aitab tal stressirohketest perioodidest võitu saada ning ka antud lugu on osa teraapiast, mille abil vaimse tervise taevas pilvedest priina hoida. "Kirot on alati olnud selline projekt, mis on aidanud mul iseendaga elada," on ta varasemalt tunnistanud.

Artist töötab hetkel oma kolmanda stuudioalbumi kallal ning tema sõnul on "Tulnukad" justkui vahepeatuseks enne täiskäigul edasiminekut. Kirot sõlmis hiljuti ka plaadilepingu Warner Music Balticsiga ning tema seni värskeim singel oli möödunud aasta sügisel avaldatud "Maksab", mis valmis koostöös Majestimiga.

Kirotit ja tema uut lugu "Tulnukad" saab kuulda 29. aprillil, kontsertklubis D3.