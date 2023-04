Tyler, the Creator avaldas muusikavideo loole "Hot Wind Blows"

Tyler, the Creator andis kolmapäeval välja muusikavideo loole "Hot Wind Blows", mis pärineb muusiku märtsi lõpus ilmunud albumilt "Call Me If You Get Lost: The Estate Sale".

Kogumik koosneb muusiku viimase albumi "Call Me If You Get Lost" jaoks 2021. aasta stuudiosessioonide käigus salvestatud lugudest, mis albumile ei jõudnud.

"Seal on lugusid, mida ma tõesti armastan ja ma teadsin, et need ei jõuaks kunagi avalikkuseni, seepärast otsustasin mõned neist välja anda," avaldas muusik.

2021. aastal ilmunud "Call Me If You Get Lost" on Tyler, the Creatori kuues stuudioalbum ning ta võitis selle eest parima räpialbumi Grammy.

Uue albumi lugudest on videopilti saanud veel lood "Dogtooth", "Sorry Not Sorry", "Wharftalk" ja "Heaven to Me".