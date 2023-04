Kolme riigi noored tegid Lihulas loodusfilme

Kolmapäeva hommikul sadanud lume tõttu jäi punane vaip Lihula kultuurikeskuse ette lahti rullimata, aga muu poolest oli miniMAFF noorte jaoks nagu päris festival. Ei puudunud ka publik.

Kinolinale jõudnud lühifilmid valmisid Eesti, Läti ja Rootsi noortel ühises Lääne-Eestis peetud laagris.

"Meie laager kestis viis päeva ja selle viie päeva jooksul noored said harjutada põhimõtteliselt kõiki etappe loodusfilmi tegemises," ütles laagri projektijuht Maris Altmann.

Linateoste montaaž käis mõnel juhul peaaegu esilinastuseni välja.

"Ma eeldasin, et piksleid ja kõike on palju rohkem näha ja kvaliteet on halvem, aga tegelikult nägi täitsa hea välja. Mõned helid olid paigast ära, aga muidu oli hästi," rääkis laagriline Elo.

Laagris jagasid osalejatele näpunäiteid oma ala professionaalid.

Noortele oli üllatuseks, et huvitava lühifilmi saab teha käepäraste vahenditega. Vaja on vaid ideed, täpset silma ja loodusetunnetust.

"See oli üllatav, et ma sain teha kõike oma telefoniga. Ma ei vajanud eritehnikat ja see oli väga lihtne," ütles laagriline Ludvig.

Kokku linastus Lihula kultuurikeskuses seitse lühikest loodusfilmi.

"See on väga ilus ja rahustav. Kui sa vaatad seda, siis see rahustab," rääkis laagriline Katrina loodusfilmi tegemise võlust.

Matsalu filmifestivali korraldajad loodavad, et miniMAFF-ist saab samasugune traditsioon nagu seda on sügiseti toimuv põhifestival.