Ansambel Ajataju avaldas kaks uut singlit

Ansambli sõnul kõneleb singel "Kamikaze" paljude inimeste tavapärasest nädalavahetuse ootusest, mil saab korralikult pidutseda ja argipäevastressi maandada. "Luna" on aga kergem ja õhulisem pala ning lugu räägib lemmiklooma pidamise rõõmudest. Mõlemat singlit ühendab Ajatajule omane meloodilisus ning Marko Kallaste iseäralik ja humoorikas räpistiil.

Ajataju liikmed sõnasid, et uute singlite taustamuusika on loodud live-instrumentidega ning žanrilt on tegemist räpi ja roki sümbioosiga.

Värske ansambel Ajataju avaldas oma debüütsingli möödunud aastal ning esimene suurem avalik etteaste tehti 2022. aasta Eesti Hip Hop Festivalil. Ansambli koosseisu kuuluvad räppmuusika publikule tuttav Maxtract (Marko Kallaste) ja rokkmuusikud Grigori Rõžuk, Meelis Niine ja Rain Parkman, kes musitseerivad ka ansamblites Bourbon Sugar ja Külmking.