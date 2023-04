Maia Vahtramäe Põhja-Tallinnast: esimesel aastal tegin bändi ülikooli ja kahe töö kõrvalt

Saks meenutas, et natuke rohkem kui kümme aastat tagasi esitlesid nad ansambliga Raadio 2 live-saate raames oma debüütalbumit ning mõtiskles, et tore oleks samu inimesi ka nüüd juubelikontserdil näha, kes toona esitlusel olid. "Kindlasti paljudel on juba pered ja tähtsad elumuutused toimunud."

Saks muigas aga, et bändiliikmed pole palju aastatega muutunud. "Üks fotograaf, kes tegi meie bändist algusaegadel ka pildi, ütles, et me ei ole ikka üldse muutunud – oleme ikka täpselt samasugused nagu kümme aastat tagasi."

"Vanasti oli meil tohutult palju esinemisi," tõi Saks välja siiski ühe erinevuse bänditegemises võrreldes kümne aasta taguse ajaga. "Võtsime kõike nii vabalt."

"Poisid võtsid – igaks juhuks täpsustan," muigas Vahtramäe. "Mina ei võtnud," sõnas ta, lisades, et on hoopis nüüd, aastaid hiljem rahulikuma suhtumisega.

"On raskeid aegu olnud, aga samas on ka tore olnud, sest muidu ei oleks me siin," kommenteeris Saks, viidates sellele, et vahepeal on bändisiseselt pingeid olnud, aga lõpuks on ikkagi kõik selgeks räägitud. "Kui sul muidu on üks superstaar ees, siis meil on neli," selgitas Vahtramäe, et kõik liikmed on samaväärselt tähtsad ja iga liikmega peab arvestama.

"Raske on ette ennustada, aga mina isiklikult tunnen, et tahaksin teha muusikat nii kaua, kuni suudan," vastas Saks küsimusele, kas Põhja-Tallinn tegutseb ka aastakümnete pärast.

Põhja-Tallinna meeldejäävaimate esinemiste esikolmikus oli Saksi jaoks lisaks debüütalbumi väljaandmisele veel Nelly soojendamine Saku Suurhallis ja etteaste aastaid tagasi Saaremaa Rannapeol. "Seal oli 5000-6000 inimest ja kõik rokkisid näpud püsti."

"Minul ei ole Saaremaa Rannapeost mälestusi," tunnistas aga Vahtramäe. "Põhja-Tallinna esimene tegutsemisaasta nägi mul niimoodi välja, et mul oli ülikool, ma käisin tööl ja ma tegin bändi ka. Ja ma käisin kahes kohas tööl!" meenutas ta. "Saaremaa Rannapeole jõudsin niimoodi, et ma olin kolm päeva üleval olnud ja ma päriselt ei mäletagi seda, aga ma tean, et see oli tore, sest kõik räägivad," muigas ta.

"Kui meile ei meeldiks tähelepanu, siis me lavale ei roniks," kinnitas Vahtramäe, et artistidele kindlasti tähelepanu meeldib, ent mingil hetkel tundis ta, et seda oli liiast ning ta ei soovis aja maha võtta.

Põhja-Tallinna juubelikontsert toimub 28. aprill ning sündmusel astuvad lavale külalisesinejatena Genka, Arop ja AG.