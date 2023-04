Muuseumikaardi projektijuht: eestlased on aktiivsed muuseumikülastajad

Kask sõnas, et maailmas on neli riiki, kus sarnane muuseumikaart kasutusel on. "Esimest korda võeti kaart kasutusele 40 aastat tagasi Hollandis."

Muuseumikaart hakkab maksma 59 eurot ning kaarti võib kasutada sama muuseumi külastamiseks korduvalt. "Näiteks suuremates muuseumites, kus on palju näitusi või mis on pindalalt suured, võib käia ühel päeval ühte osa vaatamas ja teisel päeval teist."

"Eestlased on päris aktiivsed muuseumikülastajad. Muidugi pärast koroonat külastusarv langes, ja ka välismaallasi on vähem, aga enne koroonat oli Eestis umbes 3,4 miljonit muuseumikülastust aastas," rääkis Kask. "Oma panuse annab ka see, et meil on elanike kohta kõige rohkem muuseume – kui on palju võimalusi ehk palju muuseume, kus käia, siis kindlasti seda võimalust ka kasutatakse."

Kask lausus, et tema soovib lähitulevikus külastada Mõniste talumuuseumit, mis asub Läti piiri lähedal. "See on Tallinnast kõige kaugemal olev muuseum."

Muuseumikaart saab olema ainult digitaalsel kujul, QR-koodiga, ning juhul, kui kaardi omanikul ei ole QR-koodi kaasas, on võimalik seda ka isikukoodi alusel kasutada.